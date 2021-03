Lei que reconhece atividades religiosas como essenciais foi sancionada hoje

As atividades religiosas são agora reconhecidas oficialmente como atividades essenciais em Mato Grosso. A medida, aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa, foi sancionada e publicada na edição de hoje (31) do Diário Oficial do Estado.

A nova lei é resultado de um projeto apresentado pelo falecido deputado Silvio Fávero, em coautoria com os deputados Thiago Silva (MDB) e Sebastião Rezende (PSC). O objetivo é garantir a manutenção das atividades religiosas mesmo em períodos de restrições de mobilidade como ocorre agora por causa da pandemia de Covid-19

O texto define que as atividades religiosas realizadas dentro ou fora de templos e igrejas são atividades essenciais e deve ‘ser mantida em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas ou catástrofes naturais’ (veja íntegra abaixo)

De acordo com o deputado Thiago Silva, que é membro da Assembleia de Deus, a lei representa uma conquista importante para todas as denominações religiosas em Mato Grosso.

“Somos grato ao Governador Mauro Mendes pela sanção do projeto. Esse reconhecimento se faz importante, pois as igrejas têm realizado o trabalho social, e acima de tudo espiritual de propagar a palavra de fé em Deus e a esperança para milhares de famílias que estão passando por problemas de enfermidades, por conta do coronavírus”, disse o deputado Thiago.

As igrejas deverão, conforme fixou a lei, observar as recomendações expedidas em cada caso pela Secretaria de Estado de Saúde.

Confira a integra da Lei:

Reconhece a atividade religiosa como essencial para a população do Estado de Mato Grosso em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reconhecidas, no Estado de Mato Grosso, as atividades religiosas realizadas em seus respectivos templos e fora deles, como atividade essencial a ser mantida em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

Paragrafo único Para aplicação desta Lei devem ser observadas as recomendações expedidas em cada caso pela Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de março de 2021, 200º da Independência e 133º da República.