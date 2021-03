A fiscalização é melhor caminho para conter pandemia, diz Thiago Silva

O deputado Thiago Silva (MDB) disse hoje (30) temer que a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) determinando o cumprimento integral do decreto com restrições baixados pelo Governo do Estado possa aumentar as contaminações e também os prejuízos aos comerciantes e prefeituras no Estado.

Procurado pela reportagem do site AgoraMT, ele alertou para o impacto econômico que as novas medidas podem causar nas atividades econômicas. “A minha preocupação é que a decisão posso gerar mais desemprego nestes próximos dias, pois vários segmentos do comércio já vem sofrendo com a queda da arrecadação”.

Thiago Silva disse respeitar a decisão do TJMT e do Governo do Estado, mas defende que o melhor caminho seria investir em ações para evitar as aglomerações que impulsionam a disseminação da doença.

“Acredito e tenho defendido que o melhor caminho é intensificar as fiscalizações. Infelizmente ainda há muita gente aglomerando em festas clandestinas, beira de rios e até em eventos familiares com amigos, sem prevenção nenhuma. Precisamos mudar isso para de fato evitar a proliferação do vírus”, afirmou.