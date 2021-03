Acidente com vítima fatal acontece em Rondonópolis e motorista da carreta foge do local

Um acidente com vítima fatal aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (09), na Serra da Petrovina, a cerca de 60 Km de Rondonópolis – MT.

O veículo Jeep de cor preta com placa RFF – 4179 estava sentido Rondonópolis e a carreta cegonha com placa de São Bernardo do Campo – SP em sentido contrário e na curva da Serra aconteceu a colisão.

De acordo com informações do Sargento Salvador do Corpo de Bombeiro, no momento em que chegou no local a vítima identificada sendo Claudemir Moreira da Silva de 48 anos, estava preso às ferragens já sem viva e com o corpo dilacerado.

O Perito Rubens Pereira informou que conforme vestígios analisados no local consta que possivelmente aconteceu uma ultrapassagem indevida, causando o acidente e mais uma vítima fatal.

O motorista da carreta fugiu do local.