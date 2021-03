Um acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na noite desta quarta-feira (10), no bairro Jardim Belo Horizonte em Rondonópolis –MT.

Na Rua Mato Grosso e cruzamento com Nain Charaffedine aconteceu a colisão entre as duas motos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu os condutores das motocicletas com escoriações no corpo.

Vale ressaltar que no local não há sinalização em nenhuma das ruas e os moradores dizem ser rotineiro acidente na região.