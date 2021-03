Acidente na rotatória do Parque de Exposição deixa motociclista gravemente ferido

Um acidente entre um carro Fiat Strada furgão de supermercado e uma moto Titan de cor vermelha aconteceu na manhã deste sábado (20), em frente a rotatória do Parque de Exposição em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações o motociclista vinha sentido Vila Paulista/ Centro que estava na preferencial e o carro saiu da Avenida dos Estudantes e entrou na rotatória causando o acidente.

Com o impacto da colisão o motociclista que tem aparentemente 25 anos, foi lançado no para brisa do carro ficando gravemente ferido.

A viatura avançada do Samu esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital Regional.

