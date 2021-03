Mãe, filha e namorado são detidos suspeitos de comercializar drogas

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida pelo crime de tráfico de drogas pela Força Tática no início da madrugada desta sexta-feira (19) em uma residência no bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis (MT). A mãe e o namorado da adolescente também foram detidos no local. Duas crianças de 9 e 11 anos foram entregues ao Conselho Tutelar.

Em patrulhamento pelo Bairro a PM avistou uma movimentação suspeita e ao se aproximar, as pessoas que estavam em frente do imóvel correram para o interior do terreno em atitude suspeita.

A guarnição fez a abordagem e encontrou com o suspeito no bolso da bermuda substância aparentando ser maconha.

Com a adolescente, a PM encontrou uma porção média de uma substância aparentando ser maconha e um frasco plástico com 7 invólucros de uma substância análoga a pasta base de cocaína e 2 pedras aparentando ser da mesma substância.

Durante a busca domiciliar foi localizado 01 porção aparentando ser pasta base de cocaína e 01 invólucro aparentando ser maconha, juntamente com a quantia R$ 151,00 em dinheiro.

Duas tesouras, 1 rolo de plástico filme, que comumente é utilizado para embalar porções de entorpecente e 7 aparelhos celulares sendo todos quebrados também foram apreendidos.

Vale ressaltar que no momento em que a conduzida tentou fugir para o interior da residência ela quebrou o aparelho celular para dificultar a possibilidade de a Polícia encontrar indícios de pessoas solicitando entorpecente.

Conforme informações da Polícia, essa atitude tem sido corriqueira em se tratando de abordagens em pontos de vendas de drogas.

Também foi observado que no ambiente insalubre além da menor haviam duas outras crianças, irmãs da adolescente, que estavam expostas a esta prática criminosa.

A equipe do Conselho Tutelar foi acionada e compareceu no local.

Diante do exposto os indivíduos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP), para providências que o caso requer.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) nº: 2021.71500.