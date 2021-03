Agentes de endemia param atividades para cobrar elevação de piso

Os agentes de endemia decidiram parar as atividades hoje (26) para cobrar uma resposta da Prefeitura de Rondonópolis sobre o piso salarial da categoria. Eles reivindicam o repasse da terceira parcela de recomposição do piso, acertada com o Governo Federal ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer.

Os profissionais realizaram um manifesto público e estão usando as redes sociais para explicar a paralisação e pedir uma resposta do prefeito José Carlos do Pátio.

A diretoria da Associação dos Agentes de Combate a Endemias de Rondonópolis (AACER) explica que os salários da categoria são pagos com recursos enviados pelo Governo Federal. Eles também afirmam que a Procuradoria Geral do Município já emitiu um parecer autorizando a recomposição, por não se tratar de aumento ou reajuste.

O acordo firmado com o Governo Federal previa que a partir de janeiro deste ano o piso nacional da categoria passaria a R$ 1.550,00.

Rondonópolis tem hoje 199 agentes divididos entre atividades de campo, controle químico e supervisão. Todos estão participando da paralisação.

A Associação disse que o protesto será encerrado ao final do dia, mas pretende manter a categoria mobilizada enquanto a reivindicação não for atendida.

Eles também aguardam uma reunião para discutir o assunto com o prefeito José Carlos do Pátio.

“Já tentamos várias vezes falar com o prefeito e não conseguimos. Continuaremos tentando e esperamos resolver isso de forma rápida, haja vista que nosso salário vem de um programa federal”, reforçou o presidente da AACER, Thiago Onório.