Agricultor pesca peixe pintado de 1,75 metro e mais de 60 Kg em rio de MS

Um agricultor de 35 anos conseguiu pescar um peixe com 1,75 m de comprimento e que pesou mais de 60 kg, no rio Dourado, em Deodápolis, região sul de Mato Grosso do Sul. As imagens que viralizaram nesta semana, mostram Rony Dronov com o imenso peixe que é apenas 4 centímetros menor que ele.