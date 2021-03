Ainda intubado, deputado começa a reagir a tratamento

O deputado estadual Silvio Fávero (PSL), internado por complicações da Covid-19, apresentou uma melhora em seu quadro clínico, segundo informou sua assessoria de imprensa.

O parlamentar está hospitalizado em uma unidade de saúde particular da Capital e segue intubado.

“De acordo com a equipe médica responsável, nas últimas 24 horas Silvio reagiu à medicação ministrada para controlar a infecção e teve uma significativa melhora no seu quadro de saúde. O quadro segue estável com perspectivas de progressiva melhora”, diz trecho de um comunicado emitido pela assessoria do deputado, nesta terça-feira (9).

Fávero começou a sentir os primeiros sintomas da doença no início da semana passada, quando testou positivo para o vírus. Inicialmente, ele cumpria isolamento domiciliar, mas com agravamento de quadro de saúde, precisou ser hospitalizado.