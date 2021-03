Alemanha anulará restrições que seriam impostas em abril

O governo da chanceler Angela Merkel desistiu de impor restrições anticovid reforçadas para o feriado da Semana Santa, após as críticas recebidas por medidas que incluíam o fechamento de lojas e cerimônias religiosas organizadas por videoconferência, informaram nesta quarta-feira fontes governamentais.

A chanceler e os 16 estados regionais, que anunciaram o dispositivo na segunda-feira após mais de 12 horas de discussões, tinham uma reunião programada para esta quarta-feira para novas negociações sobre o tema.

“A chanceler convocou os ministros presidentes (dos estados regionais) com pouca antecedência para hoje às 11h00 e acredito que falaremos de maneira muito crítica sobre o que aconteceu há dois dias”, declarou Armin Laschet em uma reunião do Parlamento do estado de Renânia do Norte-Westfalia.

As críticas à decisão de endurecer as medidas de restrição vieram inclusive de integrantes do governo.

Entre as medidas anunciadas na terça-feira (23) estavam limitar contatos entre pessoas ao mínimo e permitir o funcionamento apenas de lojas de alimentos autorizadas.