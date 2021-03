Alemanha reabre salões de beleza nesta segunda-feira

Os salões de beleza reabriram nesta segunda-feira (1) em toda a Alemanha, após dois meses e meio, no primeiro passo do processo de relaxamento de restrições na atividade econômica impostas por algumas regiões do país. Antes, floriculturas, lojas de ferragens e materiais de construção e alguns outros serviços já tinham sido autorizados a funcionar.

A reabertura acontece pouco antes de uma reunião virtual que acontecerá daqui dois dias entre a chanceler do país, Angela Merkel, e os 16 chefes de governo dos estados federados, na qual a situação epidemiológica no território alemão e as próximas medidas serão analisadas.

O processo acontece a partir de uma queda geral na incidência cumulada na Alemanha desde meados de janeiro, em meio as restrições impostas pelas autoridades, quando a terceira onda de contágio da covid-19 foi registrada.

Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), a agência epidemiológica alemã, a incidência acumulada nos últimos sete dias, nesta segunda-feira, é de 65,8 novos casos para cada 100 mil habitantes, muito abaixo dos 200 que foram registrados no fim de dezembro, mas um pouco mais do que os 50 de duas semanas atrás.

O presidente da Baviera, Markus Söder, tem sido um dos defensores da reabertura “com cautela e precaução”. O Partido Social-Democrata (SPD), uma das forças minoritárias da atual coalizão de governo, também tem defendido o relaxamento gradual.

Grupos de oposição e associações empresariais, por sua vez, têm feito campanha pela retomada geral da atividade econômica na Alemanha, embora alguns especialistas apontem que a situação no país não está sob controle.

Hoje, o boletim diário apresentado pelo RKI indicou que, nas últimas 24 horas, foram registrados 4.732 casos e 60 mortes no país. Desde o início da pandemia, foram contabilizadas 2.447.068 de infecções e 70.105 óbitos em decorrência da doença.