Amanda Nunes mantém cinturão após finalizar adversária no 1º round

A brasileira Amanda Nunes finalizou a australiana Megan Anderson no primeiro round e manteve o cinturão peso-pena na madrugada deste domingo (7). A “Leoa” também é detentora do cinturão da categoria com atletas peso-galo no UFC, principal evento mundial de artes marciais mistas.

Amanda até começou o duelo à espera das ações da adversária, mas aproveitou a primeira brecha para atingir Megan Anderson e a colocar no solo. No chão, a vantagem da brasileira se evidenciou e ela conseguiu encaixar uma chave de braço irreversível para se manter com o título da categoria.

Além de Amanda Nunes outros brasileiros também entraram em ação no tatame do UFC 269, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em luta válida pelo card principal do evento, Thiago Marreta foi derrotado pelo austríaco Aleksandar Rakic em decisão unânime dos jurados.

Pelo card preliminar, Rogério Bontorin foi nocauteado pelo neozelandês Kai Kara-France, enquanto Amanda Lemos nocauteou a também brasileira Livinha Souza.