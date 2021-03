AMM vê “ameaça” e diz que ação do MPE “afronta autonomia de prefeitos”

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, classificou como uma “afronta à autonomia dos prefeitos”, a ação proposta pelo Ministério Público do Estado para que gestores municipais sigam as medidas de enfrentamento à Covid-19 contidas em um decreto do governo estadual.

Na última semana, o governador Mauro Mendes (DEM) baixou um decreto sugerindo a adoção de uma quarentena obrigatória, por dez dias, nas cidades com alto risco de contaminação para o vírus.

O MPE, por sua vez, entende que o decreto é impositivo e ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça pedindo, inclusive, o afastamento de seus cargos dos prefeitos que não seguirem a normativa.

“Vejo como uma afronta aos direitos e a autonomia dos prefeitos de tomarem as medidas que acharem mais convenientes que o momento requer. Se o Ministério Público quer de fato ajudar a conter a pandemia nos municípios, não é ameaçando os gestores e sim cobrando da população que siga e respeite as medidas de distanciamento e de biossegurança determinada pelas vigilâncias sanitárias de cada município”, disse o presidente da AMM.

“Essa ameaça não contribui em nada, pelo contrário, desestabiliza os gestores na tomada de decisões mais eficientes”, emendou.

Segundo o presidente, não há que se falar, ao menos neste momento, em medidas igualitárias aos municípios, mesmo nos casos em que apresentem altos índices de contaminação.

“Tem muitos municípios, que mesmo estando na classificação de risco alto, os prefeitos entendem que neste momento, não há necessidade de adotar a quarentena”, afirmou Neurilan.

Ele disse que vai aguardar a decisão da justiça, referente ao pedido do Ministério Público, para depois promover uma nova reunião com todos os prefeitos e aí decidirem que medidas vão adotar.