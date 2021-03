Andressa curte manhã com filhos em viagem com Gusttavo Lima

Andressa Suita tem aproveitado a viagem para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para curtir os filhos Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2. A influenciadora compartilhou com seus seguidores que essa sexta-feira (19) amanheceu agitada ao lado das crianças.

“Acordam cheios de histórias e a mamãe só queria dormir mais um pouco”, escreveu ela no Instagram. Na sequência, ela se derreteu ao receber flores dos dois pequenos. “Isso mesmo meu filho, mulheres tem que ser tratadas como princesas”, disse ela.

Apesar da vontade de dormir mais um pouco, Andressa se rendeu ao pedido dos filhos e os acompanhou na piscina.

Mesmo sem compartilhar nenhum clique ao lado do ex-marido, Gusttavo Lima também está acompanhando a influenciadora e os filhos na viagem. Nesta quinta, a modelo postou uma foto com um dos filhos, mas os fãs aguardam a confirmação do retorno do casal, que se separou em outubro do ano passado.