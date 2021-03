Ao rebater críticas, governador cita pacientes à espera de UTIs

O governador Mauro Mendes (DEM) aproveitou uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (10), para rebater críticas daqueles que se opõem às medidas restritivas adotadas no Estado.

Um dos principais alvo de polêmica, diz respeito ao horário de funcionamento dos supermercados. Atualmente, o funcionamento é permitido das 5 às 19 horas (durante a semana).

“Vivemos uma situação crítica em todos os Estados. Falo no grupo dos governadores sobre isso. A maioria das UTIs do País está com lotação acima de 90%. Muitas com 100% de ocupação. Vejo muitos que reclamam porque pegaram fila de 20 pessoas no supermercado, mas temos 70 pessoas na fila de espera por UTI em Mato Grosso”, disse.

A associação que representa os supermercados tentou na Justiça, por duas ocasiões, a flexibilização do horário de atendimento. Os pedidos foram negados.