Após aglomerações município suspende vacinação de idosos por falta de vacinas

Pelo segundo dia consecutivo Rondonópolis registrou aglomerações nos postos de vacinação contra a Covid-19. O município iniciou ontem (15) a imunização das pessoas com mais de 75 anos de idade, mas muitos idosos denunciam que voltaram para casa sem conseguir se vacinar. Agora a pouco a assessoria de comunicação informou que a vacinação foi suspensa e só será retomada após a chegada de mais imunizantes.

Hoje pela manhã a reportagem flagrou uma grande aglomeração no ESF do Jardim Atlântico, um dos postos de vacinação indicados ela Prefeitura. Idosos e acompanhantes aguardavam de pé em filas desde as primeiras horas do dia. Além do desconforto, eles reclamavam da falta de informação.

Conforme o município o problema ocorreu porque o número de doses enviadas pelo Governo Federal foi insuficiente para atender o público nesta faixa etária.

O município decidiu distribuir senhas para melhorar o controle, mas isso não impediu as aglomerações.

Em contato com a redação do AgoraMT a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde informou que o município recebeu 1,9 mil doses da coronavac na última remessa de vacinas.

Essa quantidade é utilizada para a aplicação de primeira e segunda dose, ou seja, a quantidade de pessoas que são imunizadas é 950, e inclui profissionais de saúde que ainda não receberam a vacina, idosos com idade entre 80 e 84 anos, que não puderam ser imunizados com a remessa anterior de vacinas, pois a quantidade de doses não era suficiente para o contingente dessa faixa etária e idosos com 75 anos ou mais. Para a faixa de 75 anos acima estão disponíveis cerca de 800 doses, o que permite vacinar apenas 30% das pessoas nessa faixa etária.

Além do ESF do Jardim Atlântico, também as vacinas contra a Covid também eram oferecidas nos centros de Saúde da S COHAB, Vila São Francisco, Nossa Senhora do Amparo, e nos ESF do Jardim Luz D’Yara, Pedra 90, Serra Dourada, Itamaraty, Monte Líbano e no residencial Mathias Neves

Quadro geral

A Prefeitura de Rondonópolis disse que está trabalhando para resolver o problema, mas não há previsão de quando a cidade receberá mais doses de vacina.

Conforme o último levantamento, o município já aplicou 12.973 vacinas – sendo 9.260 da primeira dose e outros 3.713 com a segunda dose.

Até o momento Rondonópolis registra 21.383 casos de contaminação por coronavírus. Desse total 19.979 conseguiram se recuperar da doença, 884 estão com o vírus ativo e houve o registro de 520 óbitos.

Não há mais leitos de UTIs na rede pública e privada. Em relação a leitos de enfermaria, a ocupação chega a 63,2% na rede pública e é de 112% na rede particular.