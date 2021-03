Após briga, homem é esfaqueado e socorrido em estado gravíssimo

Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após ser esfaqueado no final da tarde deste sábado (27) na rua Carlos Ribeiro no Conjunto São José, em Rondonópolis. O suspeito fugiu do local.

Segundo testemunhas, os dois se conheciam e haviam se desentendido. A briga começou na avenida Goiânia, onde a vítima teria começado a correr atrás do suspeito com um taco de baseball.

O suspeito então seguiu correndo até a casa dele onde pegou uma faca e ao ser agredido com pauladas acertou a vítima no abdômen.

O ferimento foi grave e uma viatura avançada do Samu foi acionada. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis.