Após derrota na AL, Mendes cita “intolerância com irresponsáveis”

Após a Assembleia Legislativa rejeitar a proposta do Governo para criar um “feriadão” em Mato Grosso, o governador Mauro Mendes (DEM) “declarou uma guerra contras as aglomerações” no Estado.

“O projeto não foi aprovado, infelizmente. Estamos numa democracia e o poder do governador não é absoluto […] Precisamos que daqui para a frente haja um pacto pela vida, e uma guerra contra a aglomeração”, disse Mendes, em um artigo divulgado no site institucional do Governo.

No texto, o governador lembrou que Mato Grosso figura hoje como o estado brasileiro com o menor índice de adesão ao isolamento social por parte da população, de acordo com o Mapa Brasileiro da Covid-19

Ele afirmou que, apesar de os deputados terem rejeitado a antecipação dos feriados, deram aval ao aumento das multas para pessoas e empresas que promoverem aglomerações.

“Triplicamos para quem reincidir, e vamos fechar os estabelecimentos que insistirem na ilegalidade. Seremos intolerantes com irresponsáveis que possam causar a morte de mais mato-grossenses”, afirmou Mendes.

“O Governo, com as nossas forças de Segurança, vai intensificar a fiscalização nos locais de frequente aglomeração, como os condomínios, os bairros, beira dos rios, portas de conveniência e outros”, emendou.

Leitos de UTI

Ao longo do artigo, o governador Mauro Mendes também citou as medidas que vêm sendo adotadas nas últimas semanas, como forma de tentar conter os impactos econômicos da pandemia.

É o caso, segundo ele, das linhas de crédito para setores mais afetados pela crise econômicas – como bares, restaurantes e eventos -, além do programa “Ser Família Emergencial”, que prevê a transferência de R$ 150 a famílias carentes por um período de três meses.

Ele citou também, o esforço para abertura de nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) em todo o Estado.

“O Governo tem feito o possível e o impossível naquilo que ele pode: Mato Grosso não tinha nenhuma UTI exclusiva para a covid no início de março de 2020. Pouco mais de um ano depois, temos 535. Estamos em processo de abertura de mais 120 UTIs e 500 leitos clínicos”, disse.

“O problema não é dinheiro, meus amigos. Temos recursos para abrir outras centenas. Mas dependemos de profissionais de saúde, que estão escassos, que estão trabalhando no limite. Precisamos de remédios para UTIs, que dependem do Governo Federal. E de vacinas, que estão chegando aos poucos. Estamos negociando com laboratórios para aquisição direta de vacinas, agora que recebemos a permissão de compra pela Justiça e pelo Governo Federal, mas não é um processo que ocorre do dia para a noite”, concluiu ele.