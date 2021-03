Após impasse no MDB, suplente de Fávaro assume presidência da sigla

O suplente do senador Carlos Fávaro (PSD) e ex-secretário de Estado, José Lacerda assumiu a presidência do MDB em Cuiabá, colocando fim ao impasse em torno do comando da sigla.

Há algum tempo, o advogado Francisco Faiad e a deputada estadual Janaina Riva – que estão em correntes opostas dentro da sigla – vinham “disputando” o cargo.

A definição de Lacerda consta em um documento encaminhado pelo partido à Justiça Federal. Conforme o documento, ele fica na condição de presidente até junho deste ano.

Ainda integram a comissão: o ex-deputado federal Valtenir Pereira, como secretário-geral; enquanto Faiad assume o cargo de tesoureiro.

Janaina Riva e o presidente da Câmara de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho compõem a comissão como membros.