Apresentador de TV esta internado em estado grave em Cuiabá

O jornalista e apresentador de TV Andersen Navarro esta internado em um hospital particular de Cuiabá em estado considerado grave.

Ele testou positivo para Covid-19 na última terça-feira (16) e foi internado dois dias depois com 50% dos pulmões comprometidos.

No sábado de manhã o estado de saúde do apresentador se agravou e ele respira com o auxílio de oxigênio. Os médicos responsáveis pelo tratamento usam um novo remédio para tentar que Andersen seja intubado.

Andersen apresenta o Jornal de Mato Grosso na TV Cidade Verde, antes ficou por 34 anos na TV Centro América, afiliada a Rede Globo em Cuiabá. É considerado um dos jornalistas mais influentes do estado.

Elias Neto, que por décadas apresentou o MT2 na Centro América também esta com Covid-19, mas apresenta sintomas leves e segue com o tratamento em casa.