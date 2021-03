Assembleia define comissões e blocos parlamentares; veja como ficou

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso publicou ontem (18) em edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico a constituição de três Blocos Parlamentares, e as nomeações dos membros das 13 Comissões Permanentes do Poder Legislativo, para o 3º ano da 19ª Legislatura.

Blocos Parlamentares – O bloco Assembleia Forte, considerado base do Governo no Parlamento estadual, é composto por 12 deputados, que são de nove partidos diferentes. A liderança é do atual líder do governo Mauro Mendes, Dilmar Dal Bosco (DEM), e o vice-líder é o 1º secretário, Eduardo Botelho (DEM).

Com seis deputados, o bloco Resistência Democrática é constituído por cinco partidos. O líder é o deputado Allan Kardec (PDT). Já o vice-líder é o deputado João Batista (PROS).

Já o bloco Parlamentar Unidos tem em seu quadro cinco deputados, eleitos em quatro partidos diferentes. Eles serão liderados pelo deputado Dr. Eugênio (PSB), e a vice-liderança exercida por Valmir Moretto (PRB).

Os outros membros de cada um dos três blocos são:

I – bloco Assembleia Forte: – Carlos Avallone (PSDB), Dr. João José de Matos (MDB), Xuxu Dal Molin (PSC), Dr. Gimenez (PV), Ondanir Bortolini – Nininho (PSD), – Paulo Araújo (PP), Sebastião Rezende (PSC), Thiago Silva (MDB), Ulysses Moraes (PSL) e Wilson Santos (PSDB)

II – bloco Resistência Democrática: Delegado Claudinei Lopes (PSL), Janaina Riva (MDB), Lúdio Cabral (PT) e Valdir Barranco.

III – bloco Parlamentar Unidos: Faissal Calil (PV), Max Russi (PSB) e Elizeu Nascimento (DC).

Comissões Permanentes – De acordo com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa cada uma das 13 Comissões Permanentes é composta por 10 deputados, sendo cinco titulares e cinco suplentes. Os membros foram designados por indicações dos líderes dos Blocos Parlamentares.

Agora, as comissões permanentes têm que eleger seus presidentes e vice-presidentes. Isso deve acontecer na próxima semana, assim que a reuniões forem realizadas para debater e votar as matérias sob a análise de cada uma.

Veja abaixo como ficou a composição das 13 Comissões Permanentes:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação:

Membros Titulares: Dr. Eugênio, Sebastião Rezende, Wilson Santos, Dilmar Dal Bosco e Janaína Riva. Membros Suplentes: Faissal Calil, Xuxu Dal Molin, Carlos Avalone, Eduardo Botelho e Lúdio Cabral.

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária

Membros Titulares: Valmir Moretto, Nininho, Carlos Avalone, Xuxu Dal Molin e Allan Kardec. Membros Suplentes: Dr. Eugênio, Dilmar Dal Bosco, Wilson Santos, Thiago Silva e Valdir Barranco.

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto

Membros Titulares: Faissal, Wilson Santos, Thiago Silva, Dr. João e Valdir Barranco. Membros Suplentes: Elizeu Nascimento, Eduardo Botelho, Dr. Gimenez, Paulo Araújo e Allan Kardec.

Comissão de Saúde, Previdência, e Assistência Social

Membros Titulares: Dr. Eugênio, Paulo Araújo, Dr. João, Dr. Gimenez e Lúdio Cabral. Membros Suplentes: Faissal, Sebastião Rezende, Wilson Santos, Xuxu Dal Molin e Delegado Claudinei.

Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e agrário e de Regularização Fundiária

Membros Titulares: Elizeu Nascimento, Nininho, Dr. João, Xuxu Dal Molin e Valdir Barranco. Membros Suplentes: Dr. Eugênio, Sebastião Rezende, Dr. Gimenez, Dilmar Dal Bosco e João Batista.

Comissão de Revisão Territorial dos Municípios e das Cidades

Membros Titulares: Valmir Moretto, Nininho, Ulisses de Moraes, Thiago Silva e Valdir Barranco. Membros Suplentes: Dr. Eugênio, Thiago Silva, Xuxu Dal Molin, Dilmar Dal Bosco e Allan Kardec.

Comissão de Indústria, Comércio e Turismo

Membros Titulares: Valmir Moretto, Xuxu Dal Molin, Gimenez, Carlos Avalone e Allan Kardec. Membros Suplentes: Dr. Eugênio, Dilmar Dal Bosco, Thiago Silva, Sebastião Rezende e Delegado Claudinei.

Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso

Membros Titulares: Faissal, Wilson Santos, Thiago Silva, Sebastião Rezende e João Batista. Membros Suplentes: Dr. Eugênio, Dr. Gimenez, Paulo Araújo, Ulisses de Moraes e Lúdio Cabral.

Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais

Membros Titulares: Faissal, Dilmar Dal Bosco, Xuxu Dal Molin, Carlos Avalone e Allan Kardec. Membros Suplentes: Elizeu Nascimento, Paulo Araújo, Dr. João, Nininho e Lúdio Cabral.

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Membros Titulares: Elizeu Nascimento, Thiago Silva, Ulisses de Moraes, Sebastião Rezende e Janaína Riva. Membros Suplentes: Faissal, Dr. João, Xuxu Dal Molin, Carlos Avalone e Valdir Barranco.

Comissão de Segurança Pública e Comunitária

Membros Titulares: Elizeu Nascimento, Dr. João, Ulisses de Moraes, João Batista e Delegado Claudinei. Membros Suplentes: Faissal, Dr. Gimenez, Paulo Araújo, Lúdio Cabral e Valdir Barranco.

Comissão de Trabalho e Administração Pública

Membros Titulares: Elizeu Nascimento, Xuxu Dal Molin, Wilson Santos, Dr. Gimenez e João Batista. Membros Suplentes: Valmir Moretto, Dilmar Dal Bosco, Carlos Avalone, Dr. João e Lúdio Cabral.

Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte

Membros Titulares: Valmir Moretto, Nininho, Xuxu Dal Molin, Sebastião Rezende e Delegado Claudinei. Membros Suplentes: Elizeu Nascimento, Dilmar Dal Bosco, Eduardo Botelho, Ulisses de Moraes e Valdir Barranco.