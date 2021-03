Assembleia reconhece caráter essencial de atividades religiosas

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou ontem (23) em segunda votação o projeto de lei 333/2020 que reconhece as atividades religiosas como essenciais, também em tempos como a pandemia. O projeto permite um tratamento diferenciado às igrejas no que tange as restrições visando a prevenção da Covid-19

A matéria é de autoria do ex-deputado Silvio Fávero (em memória), com co-autoria dos deputados Thiago Silva e Sebastião Rezende.

De acordo com o deputado Thiago Silva, que é membro da Assembleia de Deus, esse reconhecimento se faz importante, pois a igreja tem realizado um trabalho social, espiritual de propagar as palavras de fé para milhares de famílias que estão passando por problemas de enfermidades, por conta do coronavírus.

O projeto foi aprovado por unanimidade durante as sessões legislativas de ontem e agora será encaminhado para a sanção do governador Mauro Mendes.