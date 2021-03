Associação repudia exoneração de delegado: “perseguição sorrateira”

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) emitiu, nesta terça-feira (3), uma nota de repúdio ao afastamento do delegado Flávio Stringueta do comando da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Civil.

O delegado perdeu o cargo após escrever um artigo com fortes críticas ao Ministério Público Estadual (MPE). Stringueta chegou a classificar a instituição como a mais “imoral”.

A principal queixa do então titular da GCCO diz respeito à aquisição por parte do MPE de mais de R$ 2,2 milhões em smartphones para os membros da instituição.

Para a Adepol, o delegado foi perseguido de forma “sorrateira”, o que “intolerável e inadmissível” em uma democracia. A associação ainda ratificou as críticas feitas por Stringueta ao processo licitatório para a compra dos aparelhos.

“Exonerado da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) porque emitiu uma opinião pessoal , formou um juízo de valor crítico a respeito de compra e aquisição imoral de supérfluos pelo Ministério Público de Mato Grosso em contexto de miséria e severa crise social e econômica no país”, diz trecho da nota.

“A pior mordaça é aquela que se disfarça. Certo ou errado em suas palavras, caberia a ele ser interpelado por quem de direito, se fosse o caso. Perseguir sorrateiramente um profissional e arrancá-lo de seu cargo por pensar diferente, é algo intolerável e inadmissível a uma sociedade democrática”, acrescenta o documento.

Por fim, a associação cobrou da Polícia Judiciária Civil uma postura “isenta, equilibrada e de defesa do Estado de Direito no caso do Delegado de Polícia em questão. Nada pior que uma declarada autofagia”.

Leia nota na íntegra:

“A Adepol do Brasil manifesta ser lastimável percebermos que, em pleno século XXI, uma autoridade policial reconhecida e respeitada por toda a sociedade mato-grossense pelos trabalhos que prestou no decorrer de sua jornada, seja perseguida e perca o cargo porque ousou pensar diferente.

Ou seja: exonerado da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) porque emitiu uma opinião pessoal , formou um juízo de valor crítico a respeito de compra e aquisição imoral de supérfluos pelo Ministério Público de Mato Grosso em contexto de miséria e severa crise social e econômica no país. O Delegado de Polícia retro citado sofre vergonhoso achincalhamento, próprio de uma visão nobiliárquica de mundo que tragicamente eterniza nosso atraso e subdesenvolvimento crônico.

A pior mordaça é aquela que se disfarça .Certo ou errado em suas palavras, caberia a ele ser interpelado por quem de direito, se fosse o caso. Perseguir sorrateiramente um profissional e arrancá-lo de seu cargo por pensar diferente, é algo intolerável e inadmissível a uma sociedade democrática.

A Adepol do Brasil manifesta total indignação no caso, instando a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso a ter uma postura isenta, equilibrada e de defesa do Estado de Direito no caso do Delegado de Polícia em questão. Nada pior que uma declarada autofagia”.