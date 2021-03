Ator Léo Rosa morre aos 37 anos após luta contra o câncer

O ator Leonardo Rosa morreu nesta terça-feira (9), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Balanço Geral, da Record TV. Léo, como era conhecido, lutava contra um câncer desde 2018. Ele foi diagnosticado com a doença nos testículos, mas o tumor se espalhou por outras partes do corpo.

O artista se tornou conhecido pelo trabalho em Vidas Opostas, exibida em 2006 na Record TV. Ele era o intérprete do personagem Miguel Campobello e contracenava com Maytê Piragibe, como Joana de Souza. Léo também integrou o elenco das novelas Amor e Intrigas, Promessas de Amor, Rei Davi, Balacobaco, Milagres de Jesus e Escrava Mãe.

O ator realizou quase 30 sessões de quimioterapia, mas depois resolveu investir em tratamentos alternativos para se curar da doença. No início do mês, Leonardo fez uma publicação em que comemorava o retorno das gravações do mais recente trabalho dele na TV, em Amor de Mãe, da TV Globo.