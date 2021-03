Áudio sobre suposto surto de Covid-19 em crianças volta a circular

É “fake news” um áudio que circula em grupos de WhatsApp sobre um suposto surto de Covid-19 em crianças internadas na Santa Casa Rondonópolis. O áudio é antigo, circulou pela primeira vez em novembro do ano passado e, em tom de desespero, uma mulher afirma que acabará de ser chamada para uma reunião de urgência na Santa Casa, junto a toda equipe do hospital, onde definiriam um plano de contingência para receber crianças com Covid-19.

A informação não condiz com a realidade do hospital e nenhuma reunião foi marcada neste sentido. A Santa Casa Rondonópolis pede que todos combatam as “fake news” e lamenta ter de lidar com esse tipo de ação em um momento tão delicado, onde toda e qualquer desinformação gera caos e desordem no município.