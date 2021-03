Avallone “cobra” posicionamento de Leitão sobre possível saída do PSDB

O presidente do PSDB em Mato Grosso, deputado estadual Carlos Avallone afirmou que o ex-deputado federal Nilson Leitão (PSDB) precisa vir à público para esclarecer rumores dando conta de que ele estaria de saída do partido.

“Eu acho que não é hora mais de eu falar por ele. Está na hora do Nilson se pronunciar, está na hora dele falar”, disse o presidente da sigla.

As especulações neste sentido ganharam força nas últimas semanas, após o senador Jayme Campos (DEM) dar declarações dando conta de que Leitão poderia migrar para o Democratas.

Jayme disse que chegou a tratar do assunto diretamente com o tucano, que teria admitido a chance de deixar os quadros do PSDB.

Avallone, por sua vez, disse não acreditar na saída do colega, especialmente porque ele é um dos principais nomes do partido em Mato Grosso, além de estar filiado à sigla desde o início de sua vida pública.

“Nilson é que nem eu, nasceu no PSDB, nunca saiu e olha que passou momentos dificílimos no PSDB. Foi candidato, perdeu eleição, ganhou eleição, então o Nilson é isso”, disse.

“Mas agora não adianta mais eu falar. Ele que tem que vir a público e dizer que vai ficar no PSDB, o que eu confio e tenho certeza que vai acontecer”, concluiu Avallone.