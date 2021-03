“Avô” é preso em flagrante acusado de estuprar a neta de sete anos

Um senhor de idade foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (04), no bairro Nossa Senhora do Amparo em Rondonópolis – MT.

Uma criança de sete anos, aos prantos relatou para a mãe que o avô estava realizando atos indevidos com ela.

Os pais da criança não moram juntos e ela estava no últimos dias com a guarda do pai. A cerca de um mês, ela foi morar com mãe que mudou para casa do avô, e partir desse momento começou a sofrer abusos.

Na data hoje, chegou um parente na casa do avô da menina e ela agitada pediu que a levasse para casa da outra avó, os familiares estranharam a atitude da criança mas não falaram nada.

A mãe da menina foi dar um banho nela, então ela contou o que estava acontecendo.

De imediato a mãe pegou a filha e levou a delegacia para prestar a queixa e comunicou o pai da menina e outros familiares.

Eles ficaram revoltados após virem a criança chorando na delegacia e relatando os fatos que sofreu.

A Polícia Militar (PM) se deslocou à residência do acusado e o prendeu em flagrante.