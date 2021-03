Bancada do MDB é contra eventual disputa de Emanuel ao Governo

O deputado estadual dr. João (MDB) afirmou que a bancada de seu partido na Assembleia Legislativa se opõe a uma eventual disputa do prefeito de Cuiabá-MT, Emanuel Pinheiro (MDB), ao Governo do Estado, na eleição de 2022.

Tão logo foi reeleito na Capital, o emedebista começou a sinalizar que pode concorrer ao Paiaguás, em oposição ao governador Mauro Mendes (DEM), que deve tentar a reeleição.

“Se tivesse uma reunião do partido hoje e esse assunto fosse discutido, o Emanuel não teria esse espaço [de apoio a disputa]. E posso falar por mim, pela deputada Janaina Riva e pelo deputado Thiago Silva”, disse dr. João.

“Não sei o posicionamento do presidente Carlos Bezerra e do deputado federal Juarez Costa, mas nós, deputados estaduais, não daríamos esse espaço para ele”, emendou o emedebista.

O deputado disse, ainda, considerar um equívoco a possibilidade de Emanuel voltar a encarar as urnas na eleição do próximo ano. Especialmente, em razão da dificuldade que teve em vencer a eleição na Capital.

Dr. João lembrou que o colega de partido foi derrotado no primeiro turno, pelo então candidato Abílio Júnior, tendo vencido o segundo turno com uma diferença de pouco mais de 6 mil votos.

“Ele vinha de uma gestão com obras realizadas, enfrentou um candidato polêmico e perdeu no primeiro turno. Ganhou por poucos votos e já está pleiteando uma pré-candidatura ao governo?”, questionou.

“Se aqui [Cuiabá] ele teve dificuldade, no interior, será que ele tem entrada? Eu sou do interior, não vejo ele entrando no interior para ter quantidade de votos suficiente”, disse.

Ainda segundo dr. João, a tendência é que o partido – que hoje é base de Mendes na Assembleia – apoie uma eventual reeleição do governador.