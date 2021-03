BANPAC- mais oportunidade aos corretores de imóveis

O Banco de Peritos Judiciais e Corretores Públicos (BANPAC) é uma inovação que tornou referência para os demais CRECI’S do Brasil. A iniciativa é do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso (CRECI-MT) em parceria com o poder judiciário, através da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso.

Essa iniciativa vem de encontro com o mercado imobiliário, uma vez que fomenta a classe, com a expansão da profissão, através da ampliação de oportunidades de trabalho aos corretores de imóveis.

Como presidente desta autarquia, procuro dentro das minhas possibilidades colaborar com a classe de corretores de imóveis. A abertura de novos mercados caracteriza crescimento e fortalecimento aos profissionais.

Foi pensando nisso que o CRECI, por meio da minha gestão procurou o judiciário para iniciar a implantação do BANPAC no estado de Mato Grosso. Essa ideia é inédita e traz um novo campo de atuação profissional no País, já que outros CRECI’S devem buscar a implantação do mesmo em seus respectivos estados.

Os profissionais interessados em atuar no poder judiciário devem realizar o cadastro no BANPAC, para fins de auxiliar a justiça por meio de avaliação judicial de bens e alienação.

O BANPAC reúne os dados dos corretores públicos e peritos avaliadores para a seleção e escolha dos profissionais. O objetivo do cadastro é facilitar, padronizar e otimizar a divulgação de informações.

A ideia inédita que estamos implantando no estado de Mato Grosso juntamente com o poder judiciário vai dividir em dois bancos. Perito judicial avaliador será um banco e corretor público outro, esta é a nossa proposta, pois são atribuições diferentes. O perito avaliador AVALIA o imóvel, corretor público, VENDE o imóvel penhorado.

Avançamos muito neste propósito, o processo de discussão, elaboração, criação e implantação já foi iniciado. Com o alinhamento e formatação do BANPAC chegamos mais próximo do processo de finalização. Buscamos também o alinhamento com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que é a entidade responsável em requerer os corretores de imóveis para atender o poder judiciário.

Nossa missão vai muito além das atribuições pertinentes ao Conselho, pensamos alto, porém com os pés no chão. Estamos avançando e fortalecendo a nossa classe. Agradeço o apoio de todos e da minha equipe.

Juntos faremos um CRECI cada vez melhor!

