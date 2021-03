Barranco tem melhora em quadro e se comunica por videochamadas

O deputado estadual Valdir Barranco (PT), que está internado desde o último mês por conta da Covid-19, já apresenta sinais de melhora e conseguiu se comunicar com familiares e amigos por meio de videochamadas.

A informação foi revelada pela assessoria do petista, por meio de uma nota encaminhada à imprensa.

A equipe informou, ainda, que Barranco se vale da traqueostomia para facilitar a recuperação respiratória. Ele ainda segue na UTI.

O petista foi internado no dia 15 de fevereiro, em razão de complicações causadas pela Covid-19. No dia 21, precisou ser transferido para uma UTI no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo.