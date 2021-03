Novos leitos de UTI são considerados ‘vitória dupla’ para vereadores

A inauguração dos 10 novos leitos de UTI e o anúncio de que a Prefeitura já iniciou os preparativos para reforçar a estrutura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com mais leitos semi-intensivos, teve sabor de vitória dupla para os vereadores de Rondonópolis.

Além de amenizar o gravíssimo problema relacionado ao atendimento de pacientes com Covid, eles avaliam que as medidas funcionaram como uma resposta aos ataques desferidos contra a Câmara Municipal por pessoas ligadas à Santa Casa Rondonópolis.

O assunto chegou a ser tratado publicamente pelo presidente da Câmara, Roni Magnani, na sessão extraordinária que autorizou a Prefeitura a remanejar recursos para os investimentos que resultaram, entre outras coisas, nos novos leitos.

Os críticos queriam que a Câmara Municipal forçasse o prefeito José Carlos do Pátio a firmar com a Santa Casa um contrato de locação para os novos leitos de UTI. O prefeito recusou a proposta, alegando que o prazo imposto pelo hospital para implantar os leitos era longo demais. Ressaltando a urgência de dar respostas aos problemas decorrentes da pandemia, ele chamou para o Poder Público a responsabilidade pelos investimentos.

Apesar da polêmica, prevaleceu o posicionamento do prefeito. Os projetos foram aprovados em bloco pelos vereadores presentes (inclusive oposicionistas) e o tempo encarregou-se de dar razão a eles. Ao invés de esperar os 30 dias solicitados pela Santa Casa, os leitos foram implantados dois dias após as decisões da Câmara.

O detalhe é que além de significar um reforço importante para a rede pública de Saúde, os 10 leitos poderão ser usados exclusivamente pelos pacientes de Rondonópolis – o que não ocorreria na Santa Casa.

“A população e o interesse público prevaleceram. Ficou claro quem de fato se preocupa com o povo e com o dinheiro público e quem se preocupa apenas com os próprios interesses. Caiu a máscara daqueles que usam o poder econômico para propagar mentiras”, comentou um vereador ouvido pela coluna.