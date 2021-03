Berinjela recheada ao forno

Ingredientes:

– 1 berinjela grande

– 150g de carne moída (eu uso o patinho bem limpo, dependendo da carne as calorias vão mudar)

– 1 tomate picado

– 1 cebola pequena picada

– salsinha, sal e pimenta à gosto.

– 1 colher de sopa de molho de tomate.

– 1 colher de sobremesa de requeijão light (opcional)

Modo de preparo:

Corte a berinjela ao meio, retire o miolo com ajuda de uma faca e pique-o

Refogue a carne moída com a cebola, sem utilizar óelo (ver AQUI) acrescente o miolo da berinjela cortadinho, o tomate, o molho e os temperos. Deixe cozinhar rapidamente.

Recheie as berinjelas e cubra com requeijão light (eu dispensaria da próxima vez pois quase não faz diferença no sabor)

Coloque as meninas em uma forma com um dedinho de água e asse-as no forno por cerca de 20 minutos.