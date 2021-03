INGREDIENTES

1 kg de bisteca suína

2 envelopes de sazón sabor do nordeste

Suco de 1 limão

2 dentes de alho amassados

Sal a gosto

MODO DE PREPARO

Depois de lavar bem as bistecas coloque em uma tigela.

Adicione o sazón, o suco de limão, o alho amassado e o sal, mexa bem e deixe descansar por meia hora, para a carne absorver mais o gosto do tempero.

Frite com 1 colher (sopa) de óleo com a frigideira tampada.

Sirva a seguir.