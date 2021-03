Bolsa Família receberá novo auxílio emergencial a partir de 16 de abril

O Ministério da Cidadania informou, nessa terça-feira (16), que beneficiários do Bolsa Família começarão a receber a nova rodada do auxílio emergencial a partir do dia 16 de abril.

O pagamento seguirá o cronograma normal do benefício, que varia de acordo com o final do NIS (Número de Inscrição Social). A mesma sistemática foi utilizada na primeira etapa do auxílio, ao longo de 2020.

Na segunda-feira (15), a pasta já havia informado que o novo auxílio começaria a ser pago no mês de abril, mas sem detalhar grupos.

Além de beneficiários do Bolsa Família, também recebem o valor emergencial grupos como trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único, mas em datas diferentes.

Apesar da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Emergencial ter sido promulgada na segunda (15), a MP (medida provisória) com regras, valores e calendário completo ainda não foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o que deve ser concluído nos próximos dias.

AUXÍLIO EMERGENCIAL EM 2021

R$ 250 seria o valor básico do novo auxílio emergencial

Esse é o teto que a equipe econômica aceita pagar, mas a ideia é liberar valores maiores ou menores, conforme o perfil do beneficiário.

Mães chefes de família receberiam R$ 375

Solteiros sem filhos receberiam R$ 175

Pagamento em 4 parcelas

Os valores seriam pagos em março, abril, maio e junho; no entanto, o primeiro pagamento será em abril, o que faz com que se estenda, a princípio, até julho

COMO FOI O AUXÍLIO EMERGENCIAL EM 2020

O auxílio emergencial foi criado pelo Congresso no final de março de 2020 e passou a ser pago em abril. Ao todo, foram pagas:

5 parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial

O valor era de R$ 1.200 para mães chefes de família

Cada família podia receber até duas cotas; em uma família com uma mãe chefe de família e um outro membro desempregado, o valor chegava a R$ 1.800

4 parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial residual

Mães chefes de família recebiam cota dupla, de R$ 600

Nem todos os beneficiários da primeira rodada conseguiram o auxílio de novo

O governo gastou R$ 294,3 bilhões para pagar o auxílio, sendo que, ao todo, 68 milhões receberam o benefício

ATUALIZAÇÃO DO CAIXA TEM

Beneficiários do auxílio emergencial devem atualizar as informações pessoais no aplicativo Caixa Tem, de acordo com o mês de nascimento.

Serão solicitados dados como foto do RG ou CNH, comprovante de residência e selfie (foto própria) do beneficiário segurando o documento.

Ao entrar no aplicativo, o usuário deverá acessar a conversa “Atualize seu cadastro” e enviar a documentação solicitada.

A atualização cadastral será realizada de forma escalonada.

O cronograma segue até 31 de março, quando o sistema estará liberado para os nascidos em dezembro. Não há um prazo final para o envio das informações.

O banco explica que o procedimento visa aumentar a segurança do aplicativo e dos dados do cidadão, diminuindo o risco de fraudes.