Bombeiros suspendem atendimentos administrativos presenciais

A unidade do Corpo de Bombeiros de Tangará da Serra suspendeu a partir desta quarta-feira (17) os atendimentos presenciais de serviços técnicos e administrativos. O objetivo é conter a disseminação da Covid-19.

Caso o cidadão precise do atendimento, ele deverá fazer o agendamento através do [email protected] ou dos telefones (65) 3326-1912 ou (65) 3326-7090.

Os demais atendimentos de urgência continuam normalmente.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (59.771), Rondonópolis (21.647), Várzea Grande (17.381), Sinop (13.953), Sorriso (10.952), Tangará da Serra (10.434), Lucas do Rio Verde (9.779), Primavera do Leste (8.282), Cáceres (6.096) e Nova Mutum (5.422).