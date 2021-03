Briga entre irmãos termina com um deles esfaqueado

Uma jovem foi detida pela Polícia Militar (PM) acusada de esfaquear o irmão após um desentendimento nessa terça-feira (30), no Centro, em Jaciara (MT).

Conforme informações da PM, a médica de plantão disse que um rapaz havia dado entrada no Hospital com um ferimento a faca.

A mãe da vítima relatou que a suspeita é irmã do rapaz, e que após uma discussão entre irmãos, a vítima foi em direção à suspeita com o intuito de enforcá-la. Diante da situação, para se defender, a irmã pegou uma faca de serra e desferiu contra a vítima causando um corte de aproximadamente três centímetros no peito.

Após a ação, a vítima foi encaminhada para o Hospital onde recebeu atendimento médico e liberada.

A suspeita foi detida pela PM e encaminhada para a Delegacia.