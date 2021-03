Câmara aprova projeto que proíbe corte de água em Rondonópolis

Os vereadores aprovaram hoje (17) o projeto que proíbe o corte de água por falta de pagamento durante 90 dias. A proposta foi apresentada pelo vereador Roni Cardoso (PSD) e teve aprovação unânime das comissões e também do plenário da Casa. A medida agora segue para o prefeito José Carlos do Pátio, que tem ainda a prerrogativa de aceitar ou vetá-la.

Ao defender o projeto, Roni Cardoso disse que a pandemia de Covid-19 e também o decreto do Governo Estadual restringindo as atividades dos ambulantes e de vários setores da economia gerou uma situação de crise, elevando a inadimplência dos consumidores.

“Muitas pessoas estão impedidas de trabalhar e já não têm dinheiro sequer para comprar alimentos. Além disso, a água tratada é essencial para medidas de prevenção como lavar as mãos e tomar banho”, explicou Roni Cardoso.

Vários vereadores discursaram defendendo a aprovação da medida e parabenizando Roni Cardoso pela iniciativa. “Quero manifestar nosso apoio inarredável a este projeto que chega num momento singular, em que pessoas estão passando fome e morrendo por falta de atendimento. Rogamos que o nosso prefeito não vete, pois os trabalhadores, a população mais humilde não pode ser duplamente penalizada”, disse o vereador Júnior Mendonça (PT)

O vereador Cido Silva (PSC) também defendeu a aprovação, mas chamou a atenção dos colegas para a necessidade de outras medidas.

“Bom seria se não fosse apenas a suspensão do corte, mas que o Sanear, com autorização do Executivo e desta Casa, não corte e nem faça a leitura (de consumo) para cobrança posterior. O consumo da água impacta também no cálculo da taxa de esgoto e daqui 90 dias esta conta virá”, alertou Cido Silva.

EXECUTIVO

Com a aprovação pela Câmara Municipal, o projeto segue agora para análise do Poder Executivo. O prefeito deverá requerer um estudo da Procuradoria do Município e também da direção do Sanear, para verificar a legalidade e também a viabilidade econômica da suspensão determinada pela Câmara.

Caso o prefeito opte pelo veto, o projeto voltará à Câmara que poderá restabelecer a decisão dos vereadores e promulgar a lei por conta própria.