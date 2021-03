Câmara de Rondonópolis votará hoje autorização para sessões virtuais

A Câmara Municipal de Rondonópolis confirmou que realizará a sessão ordinária de hoje (31) de forma presencial, mas sem a presença de público e com número de servidores reduzido. Durante a sessão os vereadores devem aprovar uma autorização para que a Mesa Diretora realize as próximas sessões de forma virtual – de modo a cumprir o decreto municipal com restrições para o controle da Covid-19.

A autorização do plenário é exigida pelo Regimento Interno, que estabelece que as sessões deliberativas sejam realizadas na sede do Legislativo. Qualquer mudança deve ser previamente aprovada, sob pena de tornar sem validade as decisões tomadas pelos vereadores.

O secretário Legislativo de Administração, Wendell Girotto, disse que a Câmara já vinha operando com muitos servidores trabalhando em home office e as novas restrições não devem prejudicar o funcionamento da Casa.

A principal alteração será a suspensão total dos atendimentos presenciais ao público. “Quem precisar de informação ou quiser fazer alguma sugestão deve utilizar o site da Câmara, que tem um canal direto para esses atendimentos”, explicou.

Girotto também confirmou que as sessões, deliberativas ou não, continuarão sendo transmitidas pelo canal da Câmara no Youtube e também nas redes sociais. “O cidadão poderá acompanhar as sessões integralmente e continuar interagindo com os vereadores e a Mesa Diretora através dos chats”, explicou