Câmara Municipal aprova prorrogação do prazo para pagar IPTU

A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou na sessão ordinária de hoje (31) a prorrogação do prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O projeto teve 17 votos favoráveis e tramitou em regime de urgência. Os contribuintes terão 30 dias a mais para quitar o imposto, seja em parcela única ou através de parcelamento.

A proposta começou a ser discutida há algumas semanas e foi tema de uma reunião realizada na manhã de hoje entre os vereadores e o prefeito José Carlos do Pátio.

Os vereadores explicaram que a medida vem sendo reivindicada por comerciantes e também por cidadãos impactados pela crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19.

O prazo para pagamento da cota única venceria no próximo dia 14 de abril. Com o projeto aprovado hoje o limite passa a ser 14 de maio. Os contribuintes podem também optar pelo parcelamento em até 08 vezes, com a última parcela vencendo no mês de dezembro.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Reginaldo Santos, disse que há um acordo para a sanção imediata do projeto e adiantou que Legislativo e Executivo avaliam outras medidas visando apoiar os contribuintes.

“Já solicitamos e a Prefeitura iniciou um estudo sobre a proposta de criar programas de refinanciamentos para regularizar a situação das pessoas que têm dívidas de IPTU, alvarás e também dos empresários que adquiriram áreas no distrito industrial. Vamos fazer o que for possível para ajudar a população a superar esse momento difícil”, afirmou.