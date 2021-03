Sessão hoje pode remanejar recursos para combate à Covid em Rondonópolis

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondonópolis convocou para a manhã desta quinta-feira (25) uma sessão extraordinária para votar oito projetos de autoria do Poder Executivo, quase todos relacionados à Saúde e o combate à Covid-19 . A sessão foi convocada a pedido da Prefeitura e confirmada no fim da tarde de ontem.

Entre os projetos em pauta está o que confirma a anulação da lei que concedia o Reajuste Geral Anual (RGA) aos servidores municipais. O assunto foi tema da sessão ordinária realizada ontem.

Os demais tratam de questões envolvendo o Fundo Municipal de Saúde e a maior parte deles remaneja créditos orçamentários para o ‘Programa de Enfrentamento da Emergência Covid-19’, que passará a ter previsão no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ao todo são mais de R$ 25 milhões de reais destinados a vários tipos de despesas. Do valor total remanejado, R$ 17 milhões são de dotações que inicialmente estavam previstas para despesas com o Consórcio Regional de Saúde Sul (CORESS/MT)

Veja abaixo um resumo das mensagens que acompanham cada um dos projetos que serão apreciados na sessão extraordinária.

Projeto de Lei Nº 083 – Abertura de CRÉDITO SUPLEMENTAR até o montante R$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais) para para contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, preferencialmente qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. Objetivo – prestação de serviços exclusivos e temporários na área da saúde. (anula dotação originalmente destinada ao Consórcio Regional de Saúde)

Projeto de Lei nº 84 – Revoga a Lei 11.264, de 25 de janeiro de 2021, que versa sobre conceder reajuste anual de 4,52%, com base no IPCA, na remuneração de todos os Servidores Públicos Municipais, ocupantes de cargos comissionados, celetistas, efetivos, ativos e os inativos que possuem benefícios de paridade.

Projeto de Lei nº 86 – autoriza o Poder Executivo a INCLUIR o Programa 2214 – COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 e as Ações de Código 2563, 2564, 2565, 2566 e 2567 no Anexo de Programa e Metas de Governo da Lei nº 9.366 de 03 de agosto de 2017 (PLANO PLURIANUAL 2018-2021) e no Anexo de Metas e Ações Priorizadas para o Exercício da Lei nº 11.235 de 22 de dezembro de 2020 (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021).

Projeto de Lei Nº 087 – Abertura de CRÉDITO ESPECIAL até o montante de R$ 5.175.000,00 (Cinco milhões cento e sessenta e cinco mil reais) para para contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, preferencialmente qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP (Anulação dotação originalmente destinada ao Consórcio Regional de Saúde – CORESS-MT)

Projeto de Lei nº 088 – Abertura de CRÉDITO ESPECIAL até o montante de R$ 2.460.000,00 (Dois milhões quatrocentos e sessenta mil reais). Utiliza recursos provenientes do excesso de arrecadação para o Enfrentamento do Coronavírus.

Projeto de Lei nº 089 – Abertura de CRÉDITO ESPECIAL até o montante R$ 1.430.919,36 (Um milhão quatrocentos e trinta mil novecentos dezenove reais e trinta seis centavos) para ações de enfrentamento à Covid (materiais de consumo e despesas de pessoal). Utiliza recursos do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no exercício anterior.

Projeto de Lei nº 090 – Abertura de CRÉDITO ESPECIAL até o montante R$ 662.301,73 (Seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e um reais e setenta três centavos) para ações de enfrentamento ao coronavírus. Utiliza recursos do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no exercício anterior.

Projeto de Lei Nº 091 – Abertura de CRÉDITO ESPECIAL até o montante de R$ 3.800.000,00 (Três milhões oitocentos mil reais) para aquisição de insumos hospitalares, oxigênio medicinal, medicamentos e demais materiais hospitalares para o enfrentamento emergencial contra o COVID-19. (Anula R$ 1.800.000,00 em dotações originalmente destinadas Juros Sobre a Dívida Por Contrato; e R$ 2.000.000,00 em dotação originalmente atribuída à materiais de consumo para Manutenção dos Serviços de Urgência e Emergência – UPA 24 Horas)