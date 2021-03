Cantor Edson, da dupla com Hudson, é transferido para UTI

O cantor Edson, da dupla sertaneja com Hudson, foi transferido nesta segunda-feira (8) para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo. O músico, que foi diagnosticado com covid-19, estava internado desde o dia 5 de março em um hospital particular em Indaiatuba, no interior do estado, e agora segue o tratamento na capital paulista.

“Na tarde desta segunda-feira, dia 8 de março, o sertanejo Edson, da dupla Edson e Hudson, foi transferido para o Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, da Rede D’Or São Luiz, em São Paulo, onde permanece em tratamento intensivo devido à covid-19. O cantor está estável e respira sem ajuda de aparelhos”, diz o comunicado.

No domingo (7), de acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele estava respondendo bem ao tratamento com “avanços significativos na sua recuperação até o exato momento.” A nota oficial informava, ainda, que o sertanejo mantém contato diário com a família. “Hudson tem conversado pelo telefone diariamente com o irmão e está confiante: ‘Muito em breve estaremos juntos novamente. Obrigado a todos pelo carinho'”, completou.