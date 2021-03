Cantor Edson, dupla de Hudson, é internado com covid-19

O cantor Edson, da dupla com Hudson, está internado em um hospital particular na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, após ser diagnosticado com covid-19.

De acordo com o comunicado enviado pela assessoria de imprensa do cantor, “o sertanejo apresentou sintomas leves da doença e recebeu tratamento em casa. Porém, com a evolução do quadro, Edson buscou os cuidados médicos do Hospital Santa Ignês, onde permanece em situação estável até o exato momento”.

O Brasil enfrenta a sua pior fase diante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o último levantamento divulgado na noite desta quinta-feira (4) pelo Ministério da Saúde , o país registrou o segundo maior número de mortes por covid-19 em 24 horas: 1.699. Com a atualização, o total de óbitos no país na pandemia chega a 260.970.