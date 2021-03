Carla Perez se emociona ao ver pai sendo vacinado

Carla Perez ficou muito emocionada ao assistir o pai sendo vacinado contra a covid-19.

A cantora e dançarina viu por chamada de vídeo o momento em que o pai era imunizado e não segurou as lágrimas.

Nas imagens, ela aparece comemorando, mas quando desliga a chamada, ela é consolada pelo marido, o cantor Xanddy.

Em um texto, ela falou sobre o misto de sentimentos por conta do momento: “Hoje foi uma montanha russa de emoções dentro de mim. Ansiedade + nervoso + tristeza + alegria + felicidade + compaixão + amor. Assim como milhares de brasileiros, estava há dias vivendo essa expectativa e graças a Deus, finalmente chegou o dia do meu pai ser vacinado, agora é aguardar com esperança o dia da minha mãe. O maior desejo do meu coração é ver todos vacinados logo. Se cuidem e cuidem dos seus”.

A artista ainda terminou a mensagem com vários agradecimentos: “Obrigada Deus. Obrigada a ciência. Obrigada aos profissionais da saúde que estão fazendo o seu ofício com amor. Obrigada a todos que direta e indiretamente fizeram algo de positivo por esse momento”.

Assista ao vídeo publicado por Carla Perez abaixo: