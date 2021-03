Carreta tomba e pega fogo na BR 163 em Rondonópolis

Um acidente envolvendo um veículo de carga foi registrado na manhã desta quinta-feira (4) na BR 163, sentido Campo Grande-MS, na altura do KM 101, em Rondonópolis-MT. O trecho é duplicado e está interditado nos dois sentidos.

Em nota, a Rota do Oeste informou que a carreta tombou e pegou fogo, as equipes de resgate estão no local. O motorista foi socorrido e passa bem.

As causas do acidente deverão apontas pelo laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada na ocorrência.

De acordo com informações, com a interdição da pista, uma fila quilométrica se formou, com veículos próximo ao perímetro urbano de Rondonópolis.