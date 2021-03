Carretinha se solta de carro e atinge motociclista em cheio

A condutora de uma motocicleta Biz ficou ferida após ser atingida pela carretinha de um veículo Palio no Anel Viário, próximo a entrada do bairro Jardim das Flores, em Rondonópolis. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (16).

De acordo com informações repassadas ao AGORA MT, a motociclista seguia atrás do veículo, momento em que a carretinha, carregada de madeira, perdeu um dos pneus e depois acabou se soltando do carro.

A vítima foi atingida pela carretinha e teve que ser socorrida pelo Samu. Ela não se feriu gravemente, mas a motocicleta ficou destruída.

O condutor do carro parou e prestou assistência a vítima até a chegada do socorro.