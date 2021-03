Carteira do Artesão pode ser feita nesta semana na Secult

Artesãos de Rondonópolis-MT devem cadastrar e atualizar os dados para a Carteira do Artesão nesta quarta-feira (3) e quinta-feira (4). O atendimento ocorre no dia 3 das 13 às 17h e no dia 4, das 8 às 11h, na Secretaria Municipal de Cultura (Secult), no Casario.

Os artesãos que tiverem interesse devem comparecer na Secult com carteira de identidade, CPF, foto 3×4 e comprovante de residência, além de mostrar seus trabalhos presencialmente na Pasta ou por meio de vídeo. O profissional terá ainda que desenvolver uma peça de artesanato na presença de técnicos que atestarão as habilidades demonstradas.

A Secult explica que a Carteira do Artesão é realizada por meio do Programa de Artesanato Brasileiro em parceria com a Associação Poguba de Artesãos e permite que o profissional acesse benefícios.

Para o artesão que fizer a Carteira, será possível participar de feiras de artesanatos nacional e internacionais que integrem o Programa de Artesanato Brasileiro (PAB) gratuitamente, obter isenção de ICMS no estado, ser contribuinte autônomo para fins previdenciários e ainda contar com facilidade de acesso ao microcrédito.