Casa da atriz Paolla Oliveira pega fogo após possível pane elétrica

A mansão de Paolla Oliveira foi atingida por um incêndio, na sexta-feira (12), no Rio de Janeiro, após uma possível pane na instalação elétrica. A atriz compartilhou imagens de parte do imóvel destruído pelo fogo nas redes sociais e, também, fez um alerta sobre a importância de se redobrar os cuidados com o sistema elétrico. De acordo com a artista, ninguém ficou ferido.

“Ontem, tarde da noite, tive a notícia de um incêndio, aparentemente causado por uma pane elétrica, que atingiu minha casa. Resolvi fazer esse post primeiro para dizer que está tudo bem comigo, com a minha tia e meus bichinhos companheiros. Fica aqui meu apelo para que todos prestem atenção às instalações de eletricidade e possíveis focos de incêndio em suas casas e estabelecimentos”, ressaltou.

A famosa agradeceu ainda o apoio de alguns vizinhos e o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate às chamas. “Quero agradecer muito meus vizinhos, que rapidamente perceberam as chamas e ajudaram na contenção do fogo como puderam junto ao Corpo de Bombeiros.”

Por fim, Paolla Oliveira falou sobre os momentos difíceis que todos estão vivendo por conta da pandemia do novo coronavírus. “A vida tem batido forte em dizer que não conseguimos controlar as adversidades e suas provações. O que nos resta é sermos resilientes e firmes para seguir da melhor maneira possível. Sempre procurando se agarrar no que de bom está a nossa volta. Sempre tem”.

Fãs e amigos famosos deixaram mensagens de apoio. “Paolla linda, que bom que estão todos bem, mas é difícil ver nosso templo de afeto, onde a gente vive, dorme, come, reza, ser tomado pelo fogo. Sei bem o que é isso. Que volte logo a ser um lugar alegre e seguro”, disse Carolina Dieckmann. “Que bom que todos estão bem. Um abraço apertado”, comentou a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme.