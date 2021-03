Casal morre de covid com 15 minutos de diferença nos EUA

Um casal norte-americano que estavam juntos há 66 anos morreu de covid-19 no mesmo dia, em 1° de março, com uma diferença de apenas 15 minutos entre os óbitos.

Bill Ilnisky, 88, e Esther Ilnisky, 92, completariam 67 anos de casamento no dia 20 de março. Ambos estavam internados em um asilo no condado de Palm Beach, na Flórida, no momento da morte.

“É tão precioso, tão maravilhoso, um sentimento tão reconfortante saber que eles andaram juntos”, disse Sarah Milewski, filha do casal, em entrevista à agência de notícias Associated Press.

Bill havia se aposentado há cerca de 3 anos e, apesar de ser fisicamente saudável, já estava apresentando alguns sinais de demência.

Quando foram notificados os primeiros casos de covid-19 na Flórida, o casal passou a tomar mais precauções, como comprar alimentos que eram entregues em casa. Contudo, Sarah contou que o pai precisava estar em contato com as pessoas e, por isso, ainda saía de casa.

Milewski e seu marido visitaram Bill e Esther pela última vez no dia 14 de fevereiro deste ano, data em que é comemorado o Valentine’s Day, o dia dos namorados nos Estados Unidos. Poucos dias depois, seus pais receberam o diagnóstico da covid-19 e foram internados no dia 27 de fevereiro.

Jacqueline Lopez-Devine, diretora do asilo onde os dois estavam internados, revelou que pela primeira vez em seus 15 anos de trabalho viu um casal que estava há tempos junto ficar internado ao mesmo tempo no local. Logo, eles foram colocados na mesma sala.

Esther morreu às 10h15 no dia 1° de março, e seu marido veio a óbito 15 minutos depois. Momentos antes das duas mortes Sarah se despediu dos pais através de um microfone dizendo “eu te amo”.