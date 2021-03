Casos de covid-19 no mundo ultrapassam 117 milhões

Os casos de covid-19 no mundo superaram nesta quinta-feira (1) a marca de 117 milhões, após uma semana de leve alta de 2% no contágio, segundo dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Nas Américas, o ritmo de aumento na quantidade de positivos caiu 2%, chegando a pouco mais de 52 milhões. Por outro lado, África e Oriente Médio tiveram alta de 10% cada um. Já na Europa, a ascensão foi em 4%.

Em relação ao número de mortes, enquanto houve uma queda de 4% nas Américas, o Oriente Médio apresentou um aumento de 9%. O total de óbitos por covid-19 no planeta, de acordo com os dados mais recentes da OMS, publicados no painel mantido pela agência, é agora de 2.605.356. Na última semana, o mundo registrou 60 mil vítimas fatais da doença, uma queda de 6% na comparação com a anterior.

A OMS divulgou nesta quinta-feira que cerca de 320 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas. Os Estados Unidos, com 93 milhões, lidera o ranking de campanhas de imunização no planeta. Em seguida, aparece a China, com 52 milhões de doses aplicadas.