Celina Bezerra abre 256 vagas por não comparecimento de sorteados

A Prefeitura de Rondonópolis divulgou na edição 4.908 do Diorondon, o Diário Oficial do município, a relação de proponentes que não comparecem na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo para apresentar os documentos solicitados e foram excluídos do residencial Celina Bezerra. No total, 256 famílias perderam a oportunidade de entrar em uma das moradias deixando lugar para os próximos da fila de sorteados.

De acordo com a secretária da Habitação e Urbanismo do município, Huani Rodrigues, foram realizados três chamados públicos para as famílias proponentes de forma que o maior número delas pudesse participar da seleção. O residencial Celina Bezerra vai garantir moradia para 1.440 famílias e está previsto para ser concluído no final do primeiro semestre desse ano.

Todos os sorteados foram convocados de forma igualitária e tiveram que se apresentar à Habitação para fazer a atualização cadastral, bem como a apresentação e atualização dos documentos. O edital de candidatos excluídos aponta que 256 famílias não compareceram e também não apresentaram justificativas pela ausência após a convocação.

Outro caso que exclui a participação das famílias inscritas é o tempo mínimo de dois anos sem fazer qualquer atualização junto à Secretaria de Habitação. O cadastro dos interessados deve estar sempre em dia para facilitar o acesso aos dados e também para dar agilidade no contato com as famílias na ocasião de alguma seleção para um dos projetos que estão em desenvolvimento no município.

Os nomes que foram excluídos desse empreendimento continuam no banco de pessoas que estão em busca de uma habitação por programas sociais no município e vão poder participar da seleção para outros projetos, mas a secretária Huani Rodrigues destaca a importância de manter o cadastro sempre atualizado.

Também foram relacionados no edital dos excluídos os candidatos sorteados mas que vieram a óbito (6) e os que desistiram de entrar no empreendimento (12).